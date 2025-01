BUSCA PELO PENTA

Veja os jogos do Bahia na Copa do Nordeste 2025

Tricolor está no grupo B e tem o objetivo de conquistar a "orelhuda"

A Copa do Nordeste vai começar para o Bahia. Nesta quinta-feira (23), o Esquadrão estreará na competição diante do Sampaio Corrêa. A partida será na Fonte Nova, às 20h, e marcará também o primeiro jogo oficial do elenco principal em 2025.

O Bahia está no grupo B do Nordestão. Neste ano, a competição teve o regulamento alterado e as equipes se enfrentam entre si dentro da própria chave. Os quatro melhores colocados avançam para as quartas de final.