ALVO DO PORCO

Palmeiras entra forte na disputa e oferece R$ 30 milhões por volante ex-Bahia

Jogador foi aprovado pelo técnico Abel Ferreira

Gabriel Rodrigues

Publicado em 22 de janeiro de 2025 às 15:29

Gregore faz gol do título brasileiro do Botafogo Crédito: Vitor Silva/Botafogo

Campeão brasileiro e da Libertadores pelo Botafogo, o volante Gregore, ex-Bahia, está sendo disputado no mercado da bola. Depois do Atlético-MG sondar a situação do jogador, o Palmeiras entrou forte na briga para ter o atleta. >

De acordo com o jornalista André Hernan, o alviverde apresentou proposta de R$ 30 milhões para contratar Gregore. O jogador é um pedido do técnico Abel Ferreira, que aprova as características do volante. >

Atualmente, o Palmeiras conta com Fabinho, Aníbal Moreno, Richard Ríos e o também ex-tricolor Zé Rafael para a função. >

Revelado pelo São Carlos-SP, Gregore ganhou destaque pelo Bahia, clube que defendeu entre 2018 e 2020. Ele passou três anos no Inter Miami, dos Estados Unidos, antes de ter sido comprado pelo Botafogo, no início de 2024, por cerca de R$ 13 milhões. >