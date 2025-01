POR ONDE ANDA?

Atacante com passagens por Bahia e Vitória fecha com lanterna do piauiense

Kieza atuou duas temporadas com a camisa do Esquadrão de Aço antes de se transferir para o Leão

Alan Pinheiro

Publicado em 27 de janeiro de 2025 às 17:51

Kieza, ex-atacante do Vitória e do Bahia "Nacional de Patos'" Crédito: Eder Souza/Divulgação

Conhecido pelas passagens na dupla Ba-Vi, o atacante Kieza rescindiu seu contrato com o Nacional de Patos após um imbróglio envolvendo atrasos salariais e se transferiu para o River-PI, onde vai disputar a sequência do Campeonato Piauiense. O novo clube do centroavante ocupa a lanterna do torneio e ainda não venceu na temporada.>

Atualmente com 38 anos, o atleta jogou em São Paulo, Fluminense, Botafogo e Náutico. Na Bahia, sua história começou no ano de 2014, quando foi emprestado ao Esquadrão de Aço pelo Shanghai Shenxin, da China. Foram duas temporadas vestindo a camisa nove do tricolor, com 77 partidas completas. Kieza marcou 35 gols pelo time baiano, enquanto colaborou com quatro assistências. >