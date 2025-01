PRÓXIMO DE SAIR

Equipe da Série A paga multa de Lucas Esteves e jogador está de saída do Vitória

Grêmio pagou a multa rescisória avaliada em U$ 1 milhão (cerca de R$ 6 milhões) para contar com o jogador

Alan Pinheiro

Publicado em 27 de janeiro de 2025 às 19:50

Lucas Esteves com a camisa do Vitória Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Figura importante na campanha de manutenção do Vitória na Série A de 2024, o lateral Lucas Esteves está próximo de reforçar um rival do clube na primeira divisão. O Grêmio acertou a contratação do defensor rubro-negro. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornalista Venê Casagrande e confirmada pelo CORREIO, em colaboração com o jornal Zero Hora, de Porto Alegre. >

A direção da equipe gaúcha confirmou a negociação, que ainda não está concluída, mas deve ser concluída em breve. Para contar com o jogador, o Grêmio pagou a multa rescisória do lateral, avaliada em U$ 1 milhão (cerca de R$ 6 milhões). O Leão, no entanto, possui apenas 50% dos direitos econômicos do atleta, enquanto o restante pertence ao Palmeiras. Segundo o jornalista Jorge Nikola, Esteves assinará por três anos com a nova equipe.>

Esteves chegou ao Vitória no início de 2024 após se destacar com a camisa do Atlético-GO no returno da Série B de 2023. Inicialmente, o lateral esquerdo de 24 anos disputaria posição com PK, mas terminou o ano como titular indiscutível após atuações consistentes no Campeonato Brasileiro, tanto ofensiva quanto defensivamente.>

Ao todo, Lucas Esteves entrou em campo 54 vezes com a camisa do Leão. O Vitória é a equipe profissional em que o lateral disputou mais partidas na carreira. Durante sua passagem por Salvador, o defensor revelado pelo Palmeiras marcou dois gols e ajudou com quatro assistências.>

Esteves ganhou a primeira chance na equipe principal do Verdão em 2019, quando tinha apenas 19 anos. A estreia aconteceu no dia 20 de março daquele ano, na vitória por 1x0 sobre a Ponte Preta, pelo Paulistão. Desde então, a carreira do jovem lateral assumiu ares internacionais: passou dois anos atuando no Colorado Rapids, dos Estados Unidos. Lá, o atleta disputou 46 partidas, marcou dois gols, deu três assistências e ainda recebeu o prêmio de Jogador Jovem do Ano na Major League Soccer de 2022. Antes de chegar ao Leão, Lucas Esteves ainda atuou por Fortaleza e Atlético-GO em 2023 , subindo para a Série A com o clube goiano.>