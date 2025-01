ALTAS CIFRAS

Mercado inflacionado: confira quanto os craques do futebol custariam hoje

R$ 1 bi por Neymar e R$ 500 mi por CR7

Neymar, Cristiano Ronaldo e outros craques movimentaram altos valores no mercado de transferências quando foram comprados por outras equipes. Com os valores corrigidos pela inflação, a precificação destes e outros jogadores aumentaria significativamente caso fossem comprados atualmente.>

Segundo cálculo feito usando a calculadora desenvolvida pela Betfair, a saída de Neymar do Barcelona ao PSG subiria R$ 200 milhões se fosse hoje. De R$ 813 milhões pagos pela equipe francesa por Neymar em 2017, o camisa 10 custaria hoje mais de R$ 1,1 bilhão.>

No caso de Cristiano Ronaldo, comprado em 2009 pelo Real Madrid junto ao Manchester United, o valor mais que dobrou: de R$ 228 milhões, o português teria rendido mais de R$ 512 milhões aos cofres ingleses.>

Em 1997, Ronaldo Fenômeno foi comprado pela Inter de Milão, quando saiu do Barcelona. O camisa 9 brasileiro custou quase R$ 60 milhões na época. Nos dias atuais, o valor pago pela equipe italiana aumentaria cerca de cinco vezes: aproximadamente R$ 282 milhões.>

Nos casos de outros dois brasileiros melhores do mundo, o aumento também seria impressionante. Enquanto Ronaldinho Gaúcho, que custou cerca de R$ 98 milhões em 2003, renderia mais de R$ 300 milhões ao PSG, em sua saída para o Barcelona, o Palmeiras teria lucrado cinco vezes mais com Rivaldo com sua saída ao Deportivo La Coruña, em 1996, indo de R$ 11 para R$ 56 milhões>