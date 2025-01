"O BOM FILHO..."

Presidente do Santos anuncia volta de Neymar: 'Nova história'

Marcelo Teixeira usou perfil pessoal para confirmar o retorno do astro ao futebol brasileiro

Alan Pinheiro

Publicado em 28 de janeiro de 2025 às 13:47

Neymar foi revelado pelo Santos e atualmente defende o Al-Hilal, da Arábia Saudita Crédito: Divulgação/Santos

O futebol nacional agora pode novamente se vangloriar de contar com um dos melhores jogadores brasileiros da última década. Após 12 anos de espera e uma promessa de que voltaria, Neymar da Silva Santos Júnior retornou. O jogador foi anunciado oficialmente pelo presidente do Santos, Marcelo Teixeira, nesta terça-feira (28). >

O dirigente postou no Instagram um vídeo, narrado por ele mesmo, dando boas-vindas ao craque. "Lembro, como se fosse hoje, quando nosso eterno capitão Zito, juntamente com o Alemão, veio me contar sobre mais um craque descoberto pelo querido e saudoso Betinho. Neymar era o seu nome. Um nome tão diferente quanto seu talento. E que talento. Que prazer foi ver esse menino crescendo e se tornando o gênio que conquistou a nação santista, o Brasil e o mundo", diz.>

"Você, Neymar, se despediu da Vila para realizar seus sonhos. Mas deixou uma promessa que nós nunca esquecemos: "Eu vou, mas eu volto". Lembra? Tenho certeza que esta frase também te acompanhou durante todo esse tempo. Chegou o momento, Neymar. Chegou a hora de você voltar para o seu povo. Para sua casa, para nosso clube do coração. Seja bem-vindo, menino Ney! Menino da Vila! Vem ser feliz de novo com o manto sagrado. A nação santista te espera de braços abertos", completou.>

Neymar chegará ao Brasil nesta quarta-feira (29) para assinar oficialmente com o clube. A apresentação deve ocorrer ainda nesta semana, no Pacaembu.>

Na noite da última segunda-feira (27), o Al-Hilal já havia anunciado a rescisão com o jogador brasileiro, através das redes sociais da equipe. "Al Hilal e Neymar Jr. concordaram em rescindir o contrato do jogador por consentimento mútuo. Obrigado e boa sorte, Neymar", diz a postagem.>

Neymar vê a oportunidade de voltar ao Brasil como um recomeço no futebol. Ele entrou em campo poucas vezes com a camisa do Al-Hilal e ficou mais de um ano parado após romper o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo em jogo da Seleção Brasileira contra o Uruguai pelas Eliminatórias, em novembro de 2023.>

No fim de 2024, já recuperado, Neymar participou de dois jogos com o Al-Hilal e somou 42 minutos em campo. Pouco mais de duas semanas depois, teve constatada nova lesão, desta vez na coxa direita, e ficou afastado por quase dois meses. Antes da equipe saudita, passou seis temporadas na França, pelo Paris Saint Germain, e quatro temporadas atuando na Espanha com a camisa do Barcelona. Foi durante seu tempo na Europa que Neymar conquistou a Liga dos Campeões e o Mundial de clubes, ambos pelo clube catalão.>