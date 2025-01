RETORNO AO SANTOS

Neymar recebeu R$ 1,6 mi por dia no Al-Hilal e teve mais lesões do que gols

Clube da Arábia Saudita anunciou rescisão com o craque e deixou caminho aberto para a volta ao Santos

A passagem de Neymar pelo futebol saudita terminou sem sucesso. Anunciado com pompa pelo Al-Hilal em agosto de 2023, o craque chegava ao país como parte do projeto de expansão do país no esporte, mas passou longe de brilhar. Sofreu com lesões e deixou o clube com apenas sete jogos disputados e um gol marcado. Por outro lado, embolsou uma alta quantia no período.>