SAÍDA DO AL-HILAL

Jornal espanhol detona volta de Neymar ao Santos: 'Fracasso'

Atacante está próximo do retorno ao futebol brasileiro

Giuliana Mancini

Publicado em 28 de janeiro de 2025 às 11:41

Neymar em jogo do Santos na Vila Belmiro Crédito: Raul Baretta/Santos FC

O mundo do futebol fala apenas em um assunto nesta terça-feira (28): o iminente retorno de Neymar ao Santos. O principal entrave era o contrato do astro com o Al-Hilal. Mas, na última segunda-feira (27), o clube da Arábia Saudita anunciou a rescisão do vínculo, deixando o caminho aberto para a esperada volta. O jornal Sport, porém, detonou a provável movimentação do camisa 10.>

O veículo é um dos principais da região da Catalunha, onde Neymar teve destaque com a camisa do Barcelona por quatro temporadas entre 2013 e 2017. Para o Sport, a trajetória do atleta tem ares de decepção. O texto, do jornalista Alguer Tulleuda Bonifacio, foi intitulado: “Neymar, cronologia de um fracasso” e afirma que o atacante foi um “príncipe que nunca quis ser rei, perdendo-se por caminhos cujos fins não costumam conduzir à glória”.>

Bonifacio também lembrou a passagem de Neymar pelo Barcelona, mas disse que Ney foi ofuscado pela “sombra de Messi”. O texto ainda citou a decisão do atacante de se transferir ao Paris Saint-Germain, classificada pelo jornalista como “a pior — a nível esportivo — de sua carreira”.>

Outro jornal da Catalunha, o Mundo Deportivo pegou mais leve e afirmou que a chegada do brasileiro ao Santos foi apresentada como uma forma de recuperar o nível suficiente para almejar disputar a Copa do Mundo de 2026.>