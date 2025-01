BBB 25

Diego Hypolito desabafa sobre calvície: 'Usava lace nas Olimpíadas'

Ex-ginasta revelou que fez transplante capilar há oito anos

Diego Hypolito afirmou que usava lace - uma espécie de peruca com tela fina e fios costurados à mão - quando participava da Olimpíada. A revelação aconteceu durante um bate-papo na sala do Big Brother Brasil 25 com Camilla e Mateus, nesta segunda-feira (27). O ex-ginasta foi questionado se já havia realizado implante e declarou: "Meu cabelo é transplantado".>