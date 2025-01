BBB 25

Diego Hypolito é chamado de 'falso', 'mentiroso' e 'chato pra caralh*'

Ex-ginasta foi detonado por brothers após a formação do paredão

Giuliana Mancini

Publicado em 27 de janeiro de 2025 às 10:41

Diego Hypolito no BBB 25 Crédito: Reprodução

A madrugada desta segunda-feira (27) no Big Brother Brasil 25 foi marcada por duras críticas a Diego Hypolito. Após a formação do paredão, vários brothers detonaram o ex-ginasta, que foi chamado de 'falso', 'mentiroso' e 'chato pra caralh*'. Diego e a irmã, Daniele, estão na berlinda do reality show, assim como as duplas Edilberto e Raíssa e Vitória Strada e Mateus.>

Em um dos quartos, Camilla, Giovanna e Gracyanne reclamaram sobre os irmãos, e a influenciadora criticou o fato de os dois não quererem combinar voto com elas. Mas quando quer tirar o c* da reta, vem aqui e faz com a gente", disse Camilla. "Acho que tem que chamar eles lá e falar", afirmou Gracyanne.>

Mateus e Vitória concordaram. "Se afastaram pra caralh*", falou o arquiteto. "Agora a gente não conta mais com eles e com o voto deles", completou Giovanna.>

"Vocês querem se proteger, se vocês não querem e querem jogar com o coração eu também respeito. Agora vem aqui, combina um negócio com a gente, aí senta ali com o Diogo? Aí não", disse Gracyanne.>

Camilla então disparou e afirmou que Diego "compromete todo mundo". "Precisa saber fechar a porr* da boca, porque acho que ele se emociona muito para falar. Sabe o que ele faz? De novo, coloca no nosso c* (?) Aqui não tem criança".>

Os irmãos também foram tema em outro quarto da casa, em uma conversa entre Diogo, Maike, Gabriel e os gêmeos João Pedro e João Gabriel. Maike disse que Diego, fora do BBB 25, é algo que ele "sempre quis ser, mas nunca conseguiu", referindo-se ao fato do brother ser atleta olímpico. "Mas aqui é jogo. Já ouviu aquilo 'não conheçam seus ídolos'?".>

Já os gêmeos declararam estarem irritados com a "falsidade" de Diego. "O que eu estou levando pro pessoal do Diego é essa falsidade dele. Eu estou achando esse cara falso demais da conta", disse João Pedro.>

Gabriel, por sua vez, disse que o ex-ginasta é "chato pra caralh*". "Não gosto dele não. Não fecho com mentiroso e quem fica de falsidade", disse. "Chato, idiot*", disse João Pedro.>

Em outro momento, enquanto consolava Raissa, João Gabriel voltou a reclamar de Diego. "O Brasil está vendo que Diego é falso". O irmão concordou. "Todo mundo aqui sabe como ele é. Não é só nosso quarto, não. Nossa, como é que existe povo desse jeito?".>