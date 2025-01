BERLINDA

Segundo paredão do BBB 25 é formado com decisões polêmicas e provas de sorte

Big fone, empates e contragolpe marcaram a formação da nova berlinda do reality show

H Heider Sacramento

Publicado em 27 de janeiro de 2025 às 08:15

A dinâmica da semana foi marcada por big fone e empates na votação Crédito: Reprodução/Globoplay

O segundo paredão do BBB 25 foi definido na noite de domingo (26) e colocou na disputa pela permanência as duplas Edilberto e Raíssa, Vitória Strada e Mateus, e Daniele e Diego Hypolito. A dinâmica da semana foi marcada pelo impacto do big fone, empates na votação e uma prova de sorte. >

No sábado (25), o big fone tocou pela primeira vez, e Maike atendeu, indicando Daniele e Diego Hypolito ao paredão, além de garantir imunidade para ele e Gabriel. Contudo, uma infração às regras do monstro levou à anulação da decisão, e o big fone tocou novamente no domingo. Desta vez, Camilla atendeu e indicou Edilberto e Raíssa à berlinda, além de garantir imunidade para ela e Thamiris.>

Na votação da casa, o empate entre Daniele e Diego e Eva e Renata, ambos com quatro votos, obrigou os líderes Diogo e Vilma a decidirem. Eles optaram por salvar as bailarinas, colocando os irmãos Hypolito no paredão. Edilberto e Raíssa, por sua vez, exerceram o direito de contragolpe e puxaram Guilherme e Joselma para a berlinda.>