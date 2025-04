MÁ FASE

Após recusar Vitória, Vargas é criticado por dirigente do Nacional: ‘Não está à altura’

Atacante chileno acertou com o Leão no início da temporada, mas escolheu defender o clube uruguaio

Alan Pinheiro

Publicado em 25 de abril de 2025 às 17:49

Vargas escolheu assinar com o Nacional, do Uruguai Crédito: Reprodução/Nacional TV

O atacante Eduardo Vargas, ex-jogador do Atlético-MG, tem enfrentado dificuldades para engrenar no Nacional-URU. Contratado em janeiro após recusar a proposta do Vitória, o chileno disputou 19 partidas, sendo 12 como titular, marcou quatro gols e deu uma assistência. O desempenho em campo gerou insatisfação interna no clube. >

Em entrevista à Rádio Carve Deportiva, o vice-presidente do Nacional, Flávio Perchman, fez uma avaliação sincera da fase do atacante. “Vargas é um cara que jogou no mundo todo em um nível altíssimo. Ele não conseguiu mostrar suas qualidades, nem teve muito a mostrar no time. No dia em que jogou contra a Juventud-URU, começamos perdendo e com um jogador a menos. Ele ficou isolado. Isso não é para justificar nada”, declarou.>

Pechman admitiu que esperava mais do chileno, mas pediu cautela nas críticas. “Não gosto de crucificar. Faz só três meses. Você me diz que o Eduardo não está à altura do que eu pensava, e ele não está. E ele também não está à altura do que ele mesmo esperava. Mas, mesmo assim, nunca fez uma cara feia, um gesto diferente”, completou.>

Apesar da decepção inicial, o dirigente destacou o comportamento exemplar de Vargas fora de campo. “Outro dia, quando o Recoba estava saindo, ele foi gentil o suficiente para perguntar se ainda era o reserva. Há muitas outras coisas que eu observo, não apenas o campo. Ele entrou em campo por cinco minutos e jogou bem. Está sempre de bom humor. Outro dia, o Petit marcou o gol e ele foi o primeiro a abraçar o Diente e o Petit”.>

Nascido em Renca, no Chile, Vargas começou a carreira em clubes de seu país natal, como Cobreloa e Universidad de Chile, onde chamou a atenção do cenário europeu e foi contratado pelo Napoli, da Itália. No continente europeu ainda passou por Valencia, Queens Park Rangers (QPR) e Hoffenheim antes de chegar ao Tigres, do México.>