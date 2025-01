NÃO FOI DESSA VEZ

Clube do Uruguai dá chapéu no Vitória e anuncia Eduardo Vargas

Nacional postou vídeo com o atacante, que já tinha acerto encaminhado com o rubro-negro

O torcedor rubro-negro que esperava o anúncio de Eduardo Vargas se frustrou. Apesar de ter encaminhado um acordo com o Vitória, inclusive com bases salariais definidas, o atacante mudou de ideia e optou por outro destino para a temporada 2025: o Nacional do Uruguai. O anúncio foi feito nesta quarta-feira (22).

O jogador tem 35 anos e estava livre no mercado após deixar o Atlético-MG. Autor do único gol do Galo na final da Libertadores 2024 - conquistada pelo Botafogo -, o chileno entrou em campo 38 vezes no ano passado, com nove gols e três assistências. Em toda a passagem pela equipe mineira, ele marcou 33 vezes e ajudou com 15 passes para gols em 167 partidas. No Brasil, o atacante também jogou uma temporada no Grêmio, em 2013.