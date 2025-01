BAIANÃO

Ingressos para Vitória e Colo-Colo começam a ser vendidos hoje: saiba valores e onde comprar

Jogo acontece neste sábado (25), a partir das 18h30, na Arena Fonte Nova

Os ingressos para o confronto entre Vitória e Colo-Colo, pela quarta rodada do Campeonato Baiano, começam a ser vendidos nesta quarta-feira (22), a partir das 14h. Com data marcada para este sábado (25), a partida começa às 18h30 e terá a Fonte Nova como palco. Sócios do Leão não tem acesso garantido ao estádio pelo clube rubro-negro ser o visitante.

As vendas seguem até às 19h30 do dia do jogo ou enquanto houver ingressos disponíveis. As bilheterias da Arena Fonte Nova ficarão disponíveis somente no dia do jogo, sujeita à disponibilidade de ingressos. Crianças até 11 anos tem direito à gratuidade nos setores gerais, enquanto crianças até seis anos não pagam no setor premium, desde que acompanhadas de um adulto pagante.