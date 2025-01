É HOJE

Com titulares, Vitória enfrenta o CRB pela estreia da Copa do Nordeste

Confronto contra os alagoanos ocorre nesta quarta-feira (22), a partir das 21h30

Alan Pinheiro

Publicado em 22 de janeiro de 2025 às 02:00

Wagner Leonardo deve fazer sua estreia como titular diante do CRB Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Uma nova competição se inicia e uma nova trajetória vai ser traçada pelo Vitória na temporada. Em 2025, a Copa do Nordeste foi definida como o principal objetivo do clube rubro-negro para o primeiro semestre. A caminhada do Leão no torneio se inicia nesta quarta-feira (22), a partir das 21h30. O adversário da estreia será o CRB, de Alagoas, que manda o confronto no estádio Rei Pelé.

Depois de empatar com o Jacuipense por 1x1 dentro do Barradão, o Rubro-negro considera a partida do meio de semana como a primeira onde a equipe considerada titular vai iniciar um jogo. Antes, jogadores como Wagner Leonardo, Lucas Esteves e Neris receberam minutos para ganhar ritmo de jogo. Contra o CRB, o treinador Thiago Carpini também vai contar com os reforços de outros três jogadores.

Lucas Arcanjo, Carlos Eduardo e Val Soares foram relacionados pela primeira vez. O goleiro, inclusive, pode começar entre os titulares. Em contrapartida, Carpini não vai poder contar com os zagueiros Edu e Caio Vinícius, o volante Thiaguinho e o meia Matheuzinho. Todos se recuperam de lesões.

Antes da viagem, o atacante Wellington Rato falou sobre a estreia na competição regional. Principal reforço do clube para a temporada, a tendência é de que o jogador continue como titular. “Competição muito importante para nós. A gente sabe da nossa capacidade. A gente espera começar bem já amanhã, fora de casa. O torcedor pode esperar muita entrega, vontade, para a gente conquistar o objetivo”, deu o recado.

Em todas as competições, foram disputados 27 jogos entre as duas equipes, com 12 triunfos do Vitória, seis empates e nove resultados positivos para o CRB. Com a equipe alagoana como mandante, assim como o jogo da vez, 14 confrontos foram travados, com vantagem significativa para os donos da casa. O Galo venceu nove vezes, enquanto o Leão conseguiu superar o rival em três oportunidades. Duas partidas terminaram empatadas.