VAQUINHA EM CURSO

Vitória compra iluminação e material para a troca de alambrado do Barradão

A vaquinha destinada para cobrir os custos da obra no estádio continua recebendo doações de torcedores

O Vitória comprou a iluminação em LED e o material necessário para a troca do alambrado do Barradão. A informação foi revelada pelo presidente Fábio Mota após a entrevista coletiva do técnico Thiago Carpini neste domingo (19). A campanha de arrecadação para cobrir os custos da obra no Barradão só conseguiu pouco mais de R$ 450 mil, dos R$ 4,5 milhões pretendidos. Apesar disso, a vaquinha continua recebendo doações de torcedores. Contribua para a vaquinha aqui.