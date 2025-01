CHEGOU O 9

Vitória acerta com atacante autor de gol em final da Libertadores

Eduardo Vargas tem acordo encaminhado para ser o novo atacante do Leão; detalhes separam acerto

Alan Pinheiro

Publicado em 20 de janeiro de 2025 às 15:55

Vargas comemora gol contra o Botafogo na final da Libertadores Crédito: Divulgação/Conmebol Libertadores

O torcedor rubro-negro que estava na espera por uma nova contratação pode acalmar os ânimos, porque o Leão continua no mercado. O Vitória encaminhou a contratação do atacante chileno Eduardo Vargas para reforçar o elenco comandado por Thiago Carpini em 2025. Detalhes separam o acerto final para o clube baiano concretizar o negócio. A informação foi divulgada pelo jornal MASSA! e confirmada pelo CORREIO.

O jogador de 35 anos deve assinar contrato por duas temporada com o rubro-negro e ficará à disposição do técnico Thiago Carpini assim que finalizar o negócio e ser regularizado. Autor do único gol do Atlético-MG na final da Libertadores 2024, Vargas é um atacante móvel que pode fazer mais de uma função dentro de campo, tanto caindo pelas beiradas quanto como centroavante ou um segundo atacante.

Nascido em Renca, no Chile, Eduardo Vargas vai jogar em seu terceiro time no Brasil. Em 2024, Vargas entrou em campo 38 vezes, marcando nove gols e contribuindo com três assistências. Em toda a passagem pela equipe mineira, o chileno marcou 33 vezes e ajudou com 15 passes para gols em 167 partidas. O atacante também jogou uma temporada no Grêmio, em 2013.

Ele começou a carreira em clubes de seu país natal, como Cobreloa e Universidad de Chile, onde chamou a atenção do cenário europeu e foi contratado pelo Napoli, da Itália. No continente europeu ainda passou por Valencia, Queens Park Rangers (QPR) e Hoffenheim antes de chegar ao Tigres, do México.