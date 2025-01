PODE HABLAR

Após acerto com o Vitória, imprensa chilena aponta surpresa com escolha de Vargas: 'Clube modesto'

Com negociação encaminhada, atacante chileno ainda não assinou contrato com a equipe rubro-negra

Alan Pinheiro

Publicado em 21 de janeiro de 2025 às 15:57

Eduardo Vargas gerou reações de surpresa com negociação encaminhada com o Vitória Crédito: Celso Pupo/Shutterstock

A semana do torcedor do Vitória começou com a novidade de que o atacante chileno Eduardo Vargas está negociando com o Leão. Entre clube e jogador, as negociações estão encaminhadas e a expectativa é de um desfecho sobre quem será o novo atacante do clube ainda nesta semana. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornal MASSA! e confirmada pelo CORREIO. No Chile, a imprensa do país tratou a escolha de Vargas como surpresa e definiu o Vitória como equipe modesta.

O portal MSN, do Chile, começa o artigo listando as equipes interessadas em contar com o jogador. O portal cita os nomes de Vasco, Santos, Flamengo e América de Cali, da Colômbia. A surpresa também vem pelo fato de Vargas ser o segundo maior artilheiro da seleção chilena. O título da matéria cita o Leão da Barra como uma surpresa no mercado de transferências e ainda chama os baianos de "clube modesto".

O jogador de 35 anos deve assinar contrato por duas temporada com o rubro-negro e ficará à disposição do técnico Thiago Carpini assim que finalizar o negócio e ser regularizado. Autor do único gol do Atlético-MG na final da Libertadores 2024, Vargas é um atacante móvel que pode fazer mais de uma função dentro de campo, tanto caindo pelas beiradas quanto como centroavante ou um segundo atacante.

Nascido em Renca, no Chile, Eduardo Vargas vai jogar em seu terceiro time no Brasil. Em 2024, Vargas entrou em campo 38 vezes, marcando nove gols e contribuindo com três assistências. Em toda a passagem pela equipe mineira, o chileno marcou 33 vezes e ajudou com 15 passes para gols em 167 partidas. O atacante também jogou uma temporada no Grêmio, em 2013.

Ele começou a carreira em clubes de seu país natal, como Cobreloa e Universidad de Chile, onde chamou a atenção do cenário europeu e foi contratado pelo Napoli, da Itália. No continente europeu ainda passou por Valencia, Queens Park Rangers (QPR) e Hoffenheim antes de chegar ao Tigres, do México.