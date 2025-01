CONTRA O CRB

Veja onde assistir à estreia do Vitória na Copa do Nordeste: prováveis escalações e arbitragem

Confronto desta quarta-feira (22), válido pela estreia da Copa do Nordeste, inicia a partir das 21h30

Alan Pinheiro

Publicado em 21 de janeiro de 2025 às 18:35

Vitória enfrenta o CRB nesta quarta-feira (22) Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Na estreia da Copa do Nordeste, o Vitória viaja à Alagoas para enfrentar o CRB no estádio Rei Pelé. A equipe rubro-negra joga nesta quarta-feira (22). O confronto, válido pela primeira rodada do Nordestão, começa às 21h30.

O técnico Thiago Carpini vai contar com as voltas de jogadores titulares na campanha do Campeonato Brasileiro em 2024, como o goleiro Lucas Arcanjo e o atacante Carlos Eduardo.

TRANSMISSÃO

A partida entre CRB x Vitória terá transmissão ao vivo pela SBT, na TV aberta, e no Premiere, no pay-per-view. A bola rola às 21h30 no gramado do Rei Pelé.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

CRB: Matheus Albino; Matheus Ribeiro, Miranda, Yan Souto e Rhuan; Nathan Melo, Erick Varão e Gegê; Rafinha, Léo Pereira e Anselmo Ramon. Técnico: Umberto Louzer.

Vitória: Lucas Arcanjo; Claudinho, Neris, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Willian Oliveira, Ronald e Wellington Rato; Gustavo Mosquito, Janderson e Fabri. Técnico: Thiago Carpini.

