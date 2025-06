MUNDIAL DE CLUBES

Al Ahly x Inter Miami: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Partida de abertura do Mundial de Clubes será disputada no no Hard Rock Stadium, em Miami (EUA), às 21h

Pedro Carreiro

Publicado em 14 de junho de 2025 às 17:00

Messi Crédito: Inter Miami/Divulgação

Al Ahly e Inter Miami se enfrentam neste sábado (14), às 21h (de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami (EUA), pela 1ª rodada do Grupo A do Mundial de Clubes da FIFA 2025. Veja onde assistir ao vivo, horário da partida e as prováveis escalações. >

Onde assistir Al Ahly x Inter Miami ao vivo

A partida entre Al Ahly e Inter Miami terá transmissão ao vivo por SporTV (TV fechada), CazéTV (YouTube e Prime Video) e DAZN (streaming). >

Al Ahly

O Al Ahly, maior campeão africano, garantiu sua vaga ao vencer a Champions League da África 2020/21. A equipe estreia na competição sob o comando do técnico espanhol José Rivero, em sua primeira partida à frente do time. >

Inter Miami

O Inter Miami entra no Mundial como representante do país-sede, após ter a melhor campanha da temporada regular da MLS 2024. Mesmo eliminado nas oitavas dos playoffs, garantiu sua vaga por critérios da FIFA. O time tem estrelas como Lionel Messi e Luis Suárez, mas não contará com Jordi Alba, que está fora por lesão. O técnico é o argentino Javier Mascherano. >

Prováveis escalações de Al Ahly x Inter Miami

Al Ahly: El-Shenawy; Hany, Yasser Ibrahim, Rabia, Daria (Koka); Attia, Ashour, Tawfik (Ben Romdhane), Taher; Bencharki e Abou Ali. Técnico: José Rivero>

Inter Miami: Ríos Novo; Jordi Alba, David Martínez, Maximiliano Falcón, Marcelo Weigandt; Segóvia, Sergio Busquets, Benjamin Cremaschi; Tadeo Allende, Luis Suárez e Lionel Messi. Técnico: Javier Mascherano

>

Ficha do Jogo

Jogo: Al Ahly x Inter Miami >

Campeonato: Mundial de Clubes da FIFA 2025>

Rodada: 1ª rodada – Grupo A>

Data: Sábado, 14 de junho de 2025>

Horário: 21h (horário de Brasília)>

Local: Hard Rock Stadium, Miami - EUA>