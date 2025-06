SÉRIE B

Athletico x Remo: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Válida pela 12ª rodada da Série B, a partida será disputada na Arena da Baixada, em Curitiba, às 18h30

Athletico e Remo se enfrentam neste sábado (14), às 18h30 (de Brasília), na Arena da Baixada, em Curitiba (PR), pela 12ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro 2025. Veja onde assistir ao vivo, o horário da partida e as prováveis escalações. >

Onde assistir Athletico x Remo ao vivo

Athletico

O Athletico vem de uma derrota por 1 a 0 para o Atlético-GO, que interrompeu uma sequência de três jogos de invencibilidade. O time ocupa a 12ª colocação, com 14 pontos. A equipe será comandada na beira do campo pelo preparador físico Anderson Nicolau, já que o técnico Odair Hellmann e o auxiliar Fábio Moreno foram expulsos na rodada anterior. >

Remo

O Remo se recuperou da primeira derrota na competição (para o CRB) e venceu o Operário-PR por 2 a 1, de virada. A equipe está na 5ª posição, com 20 pontos, mesma pontuação do 4º colocado. Com o interino Flávio Garcia no comando, o time não terá o volante Luan Martins, suspenso. Dodô e Daniel Cabral disputam a vaga. No ataque, Matheus Davó briga por uma vaga entre os titulares. >