CALENDÁRIO INGRATO

Novo reforço do Nacional, Eduardo Vargas explica escolha de clube: 'Cansado de viajar'

Após recusar proposta do Vitória, o atleta chileno desabafou sobre o calendário do futebol brasileiro

Alan Pinheiro

Publicado em 23 de janeiro de 2025 às 18:20

Vargas escolheu assinar com o Nacional, do Uruguai Crédito: Reprodução/Nacional TV

O atacante chileno Eduardo Vargas foi anunciado oficialmente como novo reforço do Nacional, do Uruguai, e já deu suas primeiras declarações como jogador do novo clube. Após recusar proposta do Vitória, o atleta desabafou sobre o calendário do futebol brasileiro, um dos motivos para que escolhesse sair do país.>

"Não foi algo em que pensei muito [a transferência para o Nacional]. O meu representante me ligou e disse que tinha uma possibilidade, e eu disse sim. Já estava um pouco cansado [do futebol brasileiro] de viajar constantemente e de ter muitos jogos seguidos. Queria uma mudança de cenário", respondeu em entrevista ao portal "ADN", de Montevidéu.>

O jogador tem 35 anos e estava livre no mercado após deixar o Atlético-MG. Autor do único gol do Galo na final da Libertadores 2024 - conquistada pelo Botafogo -, o chileno entrou em campo 38 vezes no ano passado, com nove gols e três assistências. Em toda a passagem pela equipe mineira, ele marcou 33 vezes e ajudou com 15 passes para gols em 167 partidas. No Brasil, o atacante também jogou uma temporada no Grêmio, em 2013.>

Nascido em Renca, no Chile, Vargas começou a carreira em clubes de seu país natal, como Cobreloa e Universidad de Chile, onde chamou a atenção do cenário europeu e foi contratado pelo Napoli, da Itália. No continente europeu ainda passou por Valencia, Queens Park Rangers (QPR) e Hoffenheim antes de chegar ao Tigres, do México.>