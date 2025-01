LEVOU OS FILHOS

Ex de jogador do Flamengo abre boletim de ocorrência por violência doméstica

Conforme o boletim, o Allan Souza teria invadido a casa em que ela e os filhos moram

Alan Pinheiro

Publicado em 23 de janeiro de 2025 às 16:37

Jordana Holleben registrou um boletim de ocorrência contra Allan Souza Crédito: Reprodução/Redes Sociais

A ex-mulher do jogador do Flamengo Allan Souza, Jordana Holleben registrou um boletim de ocorrência contra o jogador nesta quinta-feira (23). Conforme o boletim, o atleta teria invadido a casa em que ela e os filhos moram, num condomínio de luxo, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio. As informações foram divulgadas pelo portal Extra.>

No documento obtido pelo portal, consta que uma viatura foi chamada através do telefone de emergência da PM e os policiais foram apurar a denúncia de que havia uma briga com violência física contra a mulher em ambiente familiar por volta das 14h.>

Quando os PMs chegaram, Jordana relatou que seu ex-marido "entrou na residência, a empurrou e retirou as crianças, sem combinar com ela previamente, e as levou com ele", diz o boletim de ocorrência. Allan e Jordana são pais de duas crianças, com idades de 6 anos e 2 anos.>