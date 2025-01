APÓS DIVÓRCIO

Jogador do Flamengo demite funcionários e corta ajuda para obrigar mulher a deixar apartamento

Jordana pediu a separação após saber que foi cortada da lista do próprio marido para assistir aos jogos do Flamengo

Alan Pinheiro

Publicado em 13 de janeiro de 2025 às 18:56

Jordana Von Holleben e Allan Souza, jogador do Flamengo, estão em processo de separação Crédito: Reprodução/Instagram

O volante Allan, do Flamengo, está em processo de separação com a influenciadora Jordana Holleben. Apesar de ambos terem concordado com o fim do relacionamento, o divórcio ainda não foi assinado. Em meio ao fim do casamento, o jogador da equipe carioca demitiu funcionários e cortou a mesada que dava para a mulher. As informações foram divulgadas pelo EXTRA.

De acordo com o site, Jordana pediu a separação após saber que foi cortada da lista do próprio marido para assistir aos jogos do Flamengo. A influenciadora mandou Allan sair da mansão no condomínio Alphaville em que os dois moravam. O jogador, no entanto, quer que ela vá viver em Porto Alegre, onde a família de Jordana vive, com os dois filhos menores.