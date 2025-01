"VTNC"

Após ser criticado, Dudu ataca presidente do Palmeiras com xingamentos

Atacante do Cruzeiro rebateu as críticas de Leila Pereira sobre a forma como Dudu saiu do ex-clube

Alan Pinheiro

Publicado em 13 de janeiro de 2025 às 18:19

Atacante Dudu rebateu críticas da presidente do Palmeiras Crédito: Reprodução/Redes Sociais

O atacante Dudu usou as redes sociais nesta segunda-feira (13) para atacar a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, com xingamentos. A atitude do jogador do Cruzeiro foi motivada após a dirigente da equipe paulista criticar a forma como o atacante saiu de seu ex-clube.

"O caminhão estava pesado e mandaram eu sair pelas portas do fundo. Minha história foi gigante e sincera, diferente da sua, senhora Leila Pereira. Me esquece. Vai tomar no c*", escreveu o jogador do Cruzeiro.

As palavras do atacante foram em referência às declarações da presidente do Palmeiras, que descartou comparações entre a situação de Rony e de Dudu.

"O Dudu foi vendido no meio do ano, só não foi formalizado. E aí vocês viram tudo o que aconteceu, não é? Foi vendido por um valor relevante para o Palmeiras, não é? Houve o envolvimento de torcida para que ele não fosse, ele não foi. E aí acabou indo no final do ano, gerando um prejuízo de milhões para o Palmeiras. (...) O Rony sairia pela porta da frente. O Dudu saiu pela porta dos fundos", criticou a presidente Leila Pereira.