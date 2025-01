NOVO DESAFIO

Lembra dele? Campeão da Champions vira soldado e faz treino 'extremo' na Amazônia

Florent Malouda se destacou pelo Chelsea e defendeu a seleção francesa

Vencedor da Liga dos Campeões com o Chelsea em 2012, Florent Malouda surpreendeu ao anunciar seu novo desafio. Aos 44 anos, o ex-jogador anunciou que passou a integrar a Legião Estrangeira do Exército Francês. Ele se uniu ao corpo de elite das Forças do país, que tem braços criados a partir de 1831 para permitir o alistamento de pessoas nascidas fora do território nacional.>