CRÍTICAS

Treinador de time da Série A manda indireta para Claudinho: 'Queremos jogadores de caráter'

Abel Ferreira criticou o jogador por desistir da contratação com o Palmeiras nos últimos momentos

A negociação de Claudinho com o Palmeiras vem dando o que falar, e culminou em uma "alfinetada" do próprio técnico do clube alviverde. Após o final da negociação na última terça-feira (21), Abel Ferreira afirmou que o time quer "jogadores de caráter", insinuando que Claudinho não seria a escolha para isso. >

Clube e meio-campista vinham conversando, mas o jogador acabou fechando com o Al-Sadd, do Catar. Incomodado com a troca, Abel mandou indiretas na entrevista após vencer o Santos por 2 a 1. “Conto com os jogadores que tenho. Seja contra quem for, jogam para ganhar. Sei do esforço da nossa presidente com o Barros. Às vezes acontece essa situação que a presidente fez bem em expor", comentou. >