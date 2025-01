BRIGA

Presidente do Palmeiras vai processar jogador após ser xingada em rede social

Leila Pereira vai entrar na Justiça contra o ex-atacante do Palmeiras Dudu após jogador ofender a dirigente

Alan Pinheiro

Publicado em 14 de janeiro de 2025 às 19:44

Leila Pereira vai processar atacante Dudu após ofensas Crédito: Reprodução/Redes Sociais; Fabio Menotti/Ag. Palmeiras

A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, comunicou que vai processar o atacante Dudu, do Cruzeiro, pelas ofensas feitas pelo jogador contra a dirigente na última segunda-feira (13). A atitude do jogador do Cruzeiro foi motivada após a dirigente da equipe paulista criticar a forma como o atacante saiu de seu ex-clube. A informação sobre o processo foi publicada inicialmente pela jornalista Alicia Klein.

A presidente entende que o termo "VTNC" usado pelo jogador caracteriza uma conduta agressiva e também machista. Leila Pereira já acionou seus advogados e considerou "desproporcional e desrespeitosa" a forma com que foi tratada, já que ela não ofendeu Dudu.

"O caminhão estava pesado e mandaram eu sair pelas portas do fundo. Minha história foi gigante e sincera, diferente da sua, senhora Leila Pereira. Me esquece. VTNC" Dudu Ex-jogador do Palmeiras

Em 2024, Dudu fez 19 jogos, sendo quatro como titular. Não fez gol nem deu assistência no seu último ano pelo Verdão. Ao todo, foram 452 partidas disputadas pelo Palmeiras na carreira, com 88 tentos anotados e 97 passes para gol. As palavras do atacante foram em referência às declarações da presidente do Palmeiras, que descartou comparações entre a situação de Rony e de Dudu.