PALMEIRAS

'Fez questão de mostrar a falta de educação', critica Casagrande a Dudu

O atacante postou um storie ofendendo a presidente do Palmeiras e dividiu opiniões

O atacante Dudu, do Cruzeiro, publicou um dos stories que mais movimentaram o mundo do futebol brasileiro até então. Sem medo, ele respondeu a uma declaração de Leila Pereira, usando xingamentos e criticando diretamente a presidente do Palmeiras.

Tudo começou quando Leila afirmou que Dudu saiu do clube alviverde “pela porta dos fundos”. Dudu não gostou da declaração, e respondeu com um “O caminhão estava pesado e mandaram eu sair pelas portas do fundo. Minha história foi gigante e sincera, diferente da sua, senhora Leila Pereira. Me esquece ****”. Desde então, a discussão só cresceu, atraindo cada vez mais opiniões.