FUTEBOL

Leila alfineta times em pré-temporada no exterior: 'Para dirigente passear na Disney'

Bahia é um dos clubes que estão fora do Brasil, assim como São Paulo, Flamengo, Atlético-MG, Cruzeiro e Fortaleza

Leila Pereira criticou os clubes que realizam pré-temporada fora do Brasil. A presidente do Palmeiras afirmou que não há ganho técnico e ainda alfinetou dirigentes das agremiações que viajaram ao exterior. O Bahia é um dos clubes que está em outro país: a delegação tricolor se encontra em Girona, na Espanha, onde permanecerá até o dia 20 de janeiro .

Além do Esquadrão, São Paulo, Flamengo, Atlético-MG e Cruzeiro estão realizando pré-temporada na Flórida, nos Estados Unidos, no torneio FC Series. Já o Santos iria participar de outra competição no país, mas desistiu após a chegada do técnico Pedro Caixinha. Em seu lugar, estará o Fortaleza.

"Isso é para dirigentes passear lá na Disney. E isso eu não admito aqui no Palmeiras. Eu nem sou nem convidada (para turnês no exterior) porque eles [organizadores] sabem disso. Eu não ganho financeiramente e esportivamente também não", completou.

"O pobre do atleta já tem que estar o ano inteiro com esse calendário insano. Aí na pré-temporada, que ele pode ficar sossegado, na cidade dele, com toda a estrutura do clube, vai pra Disney? Ninguém quer ir pra um país ou a cidade 'piorzinha', quer ir pra Disney, pra dar um passeio, porque os dirigentes também não são de ferro, eles querem passear, né?", ironizou a presidente do Palmeiras.