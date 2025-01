FUTEBOL

Bahia confirma empréstimo de Rafael Ratão para time japonês

Ratão se juntou ao Bahia em 2023 e se destacou como uma opção frequente saindo do banco de reservas

Na manhã desta segunda-feira (13), o Bahia comunicou o empréstimo do atacante Rafael Ratão para o Cerezo Osaka, do Japão. O jogador de 29 anos ficará no clube japonês até o final de 2025, com a possibilidade de compra ao término do contrato.