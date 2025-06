HAJA AMOR

Atacante revelado pelo Vitória revela ter emprestado R$ 22 milhões ao Cruzeiro

Ídolo do clube, Marcelo Moreno conta que contraiu dívida pessoal para socorrer o time durante crise na Série B e ainda aguarda o pagamento total

Pedro Carreiro

Publicado em 26 de junho de 2025 às 20:17

Marcelo Moreno Crédito: Bruno Haddad/Cruzeiro

O boliviano Marcelo Moreno, que foi revelado pelo Vitória, já era um nome histórico no Cruzeiro pelos gols e conquistas. Mas seu laço com o clube mineiro foi além das quatro linhas. Em entrevista recente, o ex-atacante revelou ter emprestado R$ 22 milhões à Raposa durante o período mais turbulento da história do clube, quando a equipe enfrentava graves dificuldades financeiras após o rebaixamento à Série B. >

O valor, segundo Moreno, não veio de suas economias. Para ajudar o time, ele precisou recorrer a um empréstimo bancário em seu próprio nome.“Ninguém sabia disso. Eu fiz um empréstimo pessoal para poder ajudar o Cruzeiro. Me endividei com juros baixos, justamente para não mexer no meu próprio dinheiro. Peguei o valor no banco e repassei ao clube”, contou em entrevista ao jornalista Duda Garbi.>

O esforço financeiro foi feito durante a gestão de Sérgio Santos Rodrigues, e a dívida está hoje registrada no processo de Recuperação Judicial do Cruzeiro. Com juros e outras pendências acumuladas, o montante que o clube deve ao ex-jogador subiu para R$ 33 milhões.>

Já aposentado, com direito a homenagem do clube em 2023, Moreno detalhou como o pagamento vem sendo realizado desde a chegada do empresário Pedro Lourenço à presidência da SAF cruzeirense.>

“Eu rezo todos os dias, porque o Pedrinho comprou o Cruzeiro. Ele é apaixonado pelo clube, e pessoas assim são raras. Quando assumiu, a primeira atitude dele foi regularizar minha situação. Ainda não recebi tudo, mas estou recebendo direitinho, mês a mês”, disse Moreno à Rádio Itatiaia.>

O ex-atacante afirmou que o acordo prevê um prazo de mais três anos para que o valor total seja quitado. “O Pedrinho não atrasa um único dia. Está tudo certo. Ainda faltam três anos, mas ele está pagando como prometeu”, reforçou.>

Três passagens e um legado

Revelado pelo Vitória, Marcelo Moreno chamou atenção logo cedo ao marcar 24 gols em 36 partidas entre 2006 e 2007. Após se destacar no Leão da Barra, chegou ao Cruzeiro também teve um bom desempenho logo de cara, o que lhe rendeu uma transferência para o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, em 2008. >