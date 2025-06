SERÁ MESMO?

Copa do Mundo de 2026 será no Brasil? Entenda se isso pode acontecer

Boato nas redes sociais sugere mudança de sede por causa de tensões geopolíticas, mas não há previsão no regulamento da Fifa para isso

Circula nas redes sociais uma teoria de que a Copa do Mundo de 2026, prevista para acontecer nos Estados Unidos, Canadá e México, poderia ser transferida para o Brasil por conta de tensões recentes no Oriente Médio. A alegação se espalhou após conflitos entre Irã e Israel, que também envolveram os Estados Unidos, e um suposto risco à segurança da competição. No entanto, a informação é falsa. >