RUMO À EUROPA

Bahia relaciona 27 jogadores para pré-temporada em Girona; veja quem viaja

Esquadrão realizará preparação nas instalações de clube gerido pelo Grupo City

Gabriel Rodrigues

Publicado em 9 de janeiro de 2025 às 19:23

Elenco tricolor realizará a pré-temporada na Europa Crédito: Divulgação/EC Bahia

Depois de três dias de atividades em solo baiano, a pré-temporada do Bahia continuará na Espanha. A delegação tricolor embarca para Girona, na Catalunha, na noite desta quinta-feira (9). O clube utilizará as instalações do Girona, equipe gerida pelo Grupo City, durante a preparação na Europa.

O técnico Rogério Ceni convocou 27 atletas para o período na Espanha. A lista conta com os quatro novos contratados: o volante Erick, os meias Rodrigo Nestor e Michel Araújo, e o atacante Erick Pulga. O goleiro Arthur Jampa, que estava disputando a Copinha, também foi chamado e vai compor o grupo ao lado de Marcos Felipe, Danilo Fernandes e Dênis Jr.

Por outro lado, o meia Thaciano ficou de fora. O jogador tem negociação avançada com o Santos e a saída do tricolor deve ser oficializada nos próximos dias.

Por conta da pré-temporada em Girona, o elenco principal do Bahia não disputará os três primeiros jogos do Campeonato Baiano. No período, o clube será representado pelo time sub-20, reforçado por alguns atletas que estavam emprestados, como o zagueiro Marcos Victor e o lateral Ryan.

A estreia do tricolor no estadual será neste domingo (12), às 16h, contra o Jacuipense, no estádio Carneirão, em Alagoinhas.

VEJA A LISTA DE ATLETAS CONVOCADOS PELO BAHIA

Goleiros: Arthur Jampa, Denis Junior, Danilo Fernandes e Marcos Felipe;

Laterais: Gilberto, Arias, Luciano Juba e Iago Borduchi;

Zagueiros: Kanu, David Duarte, Gabriel Xavier e Vitor Hugo;

Meio-campistas: Cauly, Acevedo, Michel Araujo, Rodrigo Nestor, Caio Alexandre, Rezende, Yago Felipe, Everton Ribeiro, Jean Lucas e Erick;