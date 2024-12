PRESIDÊNCIA

Leila Pereira toma posse no Palmeiras: ‘Esta presidente não tem medo de absolutamente nada’

Reeleita para mais um mandato até 2027, a presidente comentou os planos para o futuro do clube

Boa conhecida do alviverde, Leila Pereira foi reeleita presidente do Palmeiras, e tomou posse para seu segundo mandato na tarde do último domingo (15), em um evento realizado na sede social palmeirense. Agora, Leila segue à frente do clube até o final de 2027.