FLAGRANTE

Médica é presa por jogar spray de pimenta em igreja após criança de 2 anos fazer barulho

Episódio aconteceu na Catedral Nossa Senhora do Desterro, em Jundiaí (SP)

Uma médica, identificada como Livia Maria Ponzoni de Abreu, foi presa suspeita de atacar uma família com spray de pimenta durante uma missa, na Catedral Nossa Senhora do Desterro, em Jundiaí, no interior de São Paulo. O caso aconteceu na noite de domingo (22), após a mulher se irritar com o barulho feito por uma criança de 2 anos. >