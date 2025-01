BAIANÃO

Juazeirense x Vitória: veja onde assistir, prováveis escalações e arbitragem

Confronto desta quarta-feira (15), válido pela segunda rodada do Campeonato Baiano, inicia a partir das 21h30

A temporada já começou para o Vitória e o Leão precisa viajar para recuperar os pontos perdidos em casa na estreia. A equipe rubro-negra volta ao Baianão nesta quarta-feira (15), quando enfrenta a Juazeirense, no Adauto Moraes. O confronto, válido pela segunda rodada do Campeonato Baiano, começa às 21h30.

O técnico Thiago Carpini vai precisar montar o time titular com os jogadores que se reapresentaram na última sexta-feira (3), como os atacantes Osvaldo e Mosquito, além do zagueiro Edu. Mais três das novas contratações poderão fazer sua estreia na partida, o goleiro Gabriel Vasconcelos, o lateral Hugo e o atacante Fabrício.

TRANSMISSÃO

A partida entre Juazeirense x Vitória terá transmissão ao vivo pela TVE, na TV aberta e no canal do Youtube da emissora. A TV Vitória, canal no Youtube da equipe baiana, também transmite a partida com imagens. A bola rola às 21h30 no gramado do Adauto Moraes.