MUDOU DE VIDA

Ex-jogador do Vitória fala sobre luta contra a balança: 'Cortei o biscoito recheado'

O atacante de 35 anos diz querer perder de 10 a 11 quilos antes de voltar a jogar

O atacante Walter, nome conhecido no futebol brasileiro, está em mais uma etapa de sua luta contra a balança. O jogador de 35 anos participa da pré-temporada no Guarany Alagoano, clube ao qual ainda não tem contrato assinado, para conseguir perder peso e retomar a carreira. Aos 35 anos, o jogador disse estar seguindo uma dieta rigorosa, baseada em frutas. A declaração aconteceu em entrevista ao repórter Igor Albuquerque, da TV Gazeta.

Walter entrou em campo pela última vez em 9 de setembro do ano passado, pelo Rolim de Moura, na Segunda Divisão de Rondônia. Mal fisicamente, ele decidiu emagrecer antes de tentar a retomada no futebol.

Em terras baianas, Walter defendeu as cores do Vitória em 2021, ano em que a equipe foi rebaixada para a terceira divisão do futebol nacional. Pelo Leão, foram apenas quatro aparições em campo, sem conseguir marcar gols ou contribuir com assistências. A passagem por Salvador não deixou saudades.