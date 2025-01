CRIME

Ex-técnico do Palmeiras e mais seis são denunciados por manipulação de resultados no futebol

Polícia Federal investiga esquema na Série D do Campeonato Brasileiro

Gabriel Rodrigues

Publicado em 15 de janeiro de 2025 às 21:41

Estevam Soares era o técnico do Patrocinense e foi denunciado por manipulação de resultados Crédito: Divulgação/Patrocinense

A procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) denunciou o técnico Estevam Soares e outras seis pessoas por participação em um esquema de manipulação de resultados no futebol.

As irregularidades teriam acontecido para beneficiar apostadores em jogos do Patrocinense-MG, na Série D do Campeonato Brasileiro do ano passado.

Os envolvidos serão denunciados e julgados com base no Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD). A Procuradoria também pediu a aplicação do artigo 70.1 do Código Disciplinar da FIFA para todos os denunciados também cumpram as penas em âmbito internacional.

As investigações foram conduzidas pela Polícia Federal e a suspeita de irregularidades teve início na derrota do Patrocinense para a Inter de Limeira por 3x0. Todos os gols foram marcados no primeiro tempo.

Estevam Soares era o treinador do clube mineiro na partida. O técnico possui passagens por grandes equipes do futebol brasileiro, como Guarani, Ponte Preta, Grêmio, Botafogo e Palmeiras.

No futebol baiano, Estevam Soares comandou o Vitória da Conquista, em 2018. Na condição de jogador, ele passou pelo Bahia em 1985 e 1986. No fim da carreira, também defendeu o Fluminense de Feira.