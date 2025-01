VEM AÍ

Copa do Nordeste 2025: confira os adversários de Bahia, Vitória e Juazeirense

Sorteio definiu os grupos da primeira fase do torneio regional

Giuliana Mancini

Publicado em 15 de janeiro de 2025 às 11:14

Taça da Copa do Nordeste Crédito: João Gabriel Alves/CBF

Os grupos da Copa do Nordeste 2025 estão definidos. Os 16 clubes que participam do torneio regional conheceram seus rivais da primeira fase durante sorteio realizado na noite de terça-feira (14), em um hotel na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. A competição terá duas chaves, com oito times em cada. O Vitória está no Grupo A, enquanto Bahia e Juazeirense foram para o Grupo B.

Diferentemente dos anos anteriores, os clubes se enfrentarão entre si dentro do próprio grupo durante a primeira fase do campeonato - e não mais contra os times da outra chave. Os quatro melhores de cada grupo avançam para as quartas de final, cujo formato terá a seguinte configuração: 1º do Grupo A x 4º do Grupo B; 2º Grupo A x 3º do Grupo B; 1º Grupo B x 4º do Grupo A; e 2º Grupo B x 3º Grupo A.

As quartas e as semis serão disputadas em jogo único, com vantagem de mando para o time de melhor campanha. Em caso de empate no tempo normal, o classificado será decidido nos pênaltis. Já a final acontecerá em duelos de ida e volta, com a partida decisiva na casa da equipe com a melhor campanha geral no Nordestão.

O torneio está previsto para começar na próxima quarta-feira (22). Já os jogos de ida e volta da final estão agendados inicialmente para os dias 3 e 7 de setembro. Pela primeira vez, o campeonato será transmitido pelo Premiere.

Durante a cerimônia do evento, o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, confirmou que manterá a vaga na terceira fase da Copa do Brasil de 2026 ao campeão da Copa do Nordeste.

Veja como ficaram os grupos:

Grupo A

Sport

Fortaleza

Vitória

CRB

Ferroviário-CE

Altos-PI

Sousa-PB

Moto Club-MA

Grupo B