BAIANÃO

Vitória pode ter até três estreias em confronto contra a Juazeirense

Confronto contra o Cancão de Fogo acontece nesta quarta-feira (15), a partir das 21h30

Alan Pinheiro

Publicado em 15 de janeiro de 2025 às 02:00

Lateral esquerdo Hugo pode iniciar como titular contra a Juazeirense Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

O Vitória estreou na temporada e não tem tempo de descanso antes de enfrentar a Juazeirense, pela segunda rodada do Campeonato Baiano. Com o objetivo de recuperar os pontos perdidos dentro de casa, o Leão encara o Cancão de Fogo nesta quarta-feira (15), a partir das 21h30. Entre as novidades, mais três dos dez reforços contratados para a temporada podem fazer sua estreia já neste jogo.

"Vamos fazer um jogo muito difícil em Juazeiro agora, é um jogo pouco jogado, mas vamos tentar levar o melhor. O que mais me preocupa é o aspecto físico. Por ser início de temporada, uma baixa agora pode prejudicar o ano do atleta" Thiago Carpini Técnico do Vitória

22 jogadores foram relacionados pelo treinador Thiago Carpini para o confronto da vez. Depois de Claudinho, Zé Marcos, Ronald, Bruno Xavier e Thiaguinho, o goleiro Gabriel Vasconcelos, o lateral esquerdo Hugo e o atacante Fabrício podem fazer suas estreias contra a Juazeirense, já que tiveram seus nomes incluídos na lista. Todos os dez reforços contratados pelo Vitória já tiveram seus nomes registrados no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e podem atuar com a camisa do Leão. Além do trio, o atacante Osvaldo e o volante WIllian Oliveira voltam a aparecer entre os relacionados.

Em contrapartida, são 15 desfalques ao todo para o treinador rubro-negro, sendo cinco por lesão. Camutanga, Riquelme, Matheusinho e Luís Miguel se recuperam de suas lesões, enquanto Thiaguinho torceu o tornozelo e foi vetado para o duelo. Apesar de dúvida pela forte entrada sofrida diante do Barcelona de Ilhéus, o volante Ronald se recuperou e deve começar entre os titulares. Luis Eduardo, Arcanjo, Neris, Wagner, Cáceres, Ryller, Val, Esteves, Rato e Carlos Eduardo seguem de fora por opção.

Com a maratona de jogos, a tendência é de que algumas mudanças sejam realizadas por Carpini para o confronto. Em coletiva concedida após o empate dentro do Barradão, o comandante do Leão revelou a possibilidade de mais dois estrearem no confronto desta quarta-feira (15). Dentre os três novatos, o mais provável de iniciar como titular é Hugo, já que Zé Marcos atuou improvisado na posição.

Em todas as competições, foram disputados 18 jogos entre as duas equipes, com oito resultados positivos para o Vitória, 6 empates e quatro triunfos da Juazeirense. Com o Cancão de Fogo como mandante, quem leva a vantagem são os donos da casa. O Leão ganhou três, perdeu quatro e empatou outros três confrontos.