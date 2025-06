VIOLÊNCIA

Uneb suspende atividades por dois dias após tiroteios no Cabula: ‘Clima de instabilidade’

Confrontos aconteceram após ações da polícia que cercaram criminosos

Os portões da Universidade do Estado da Bahia (UNEB), em Salvador, amanheceram fechados na manhã desta quinta-feira (12) após confrontos armados serem registrados no Cabula e na Engomadeira, bairros que cercam o Campus I da universidade. Em nota, a Uneb confirmou a interrupção das atividades por conta do medo instaurado entre estudantes e profissionais após os tiroteios. >

Ainda de acordo com a universidade, a suspensão não é válida apenas para essa quinta-feira. “Diante do clima de instabilidade vivenciado no Cabula e na região da Engomadeira, acompanhado de tiroteios, causando pânico na comunidade acadêmica, a Uneb informa que as atividades presenciais no Campus I, localizado no bairro do Cabula, em Salvador, estarão suspensas nesta quinta-feira e sexta-feira (13)”, escreve. >