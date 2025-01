REGULARIZADO

Ex-patrocinador master do Bahia entra na lista de bets autorizadas pelo Governo Federal

Conforme o Ministério da Fazenda, a empresa apresentou os requisitos legais para operar nacionalmente

Alan Pinheiro

Publicado em 23 de janeiro de 2025 às 16:50

Esportes da Sorte patrocinando o Bahia Crédito: Reprodução/ Instagram @ecbahia

Após rescindir contrato com o Bahia na última semana, a empresa de apostas Esportes da Sorte passou a integrar lista de empresas autorizadas a operar em todo território nacional, na noite dessa quarta-feira (22). No dia 13 de janeiro, a bet teria efetuado o pagamento de R$ 30 milhões para conseguir licença da Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA/MF) e obter concessão com prazo de cinco anos.>

“Reforçamos nosso compromisso com o jogo responsável e com o mercado legal e suas consequências benéficas para os consumidores e toda cadeia de serviços que envolvem o setor”, afirmou a empresa por meio de nota.>

Desde setembro de 2024, a bet passou a ser investigada na Operação Integration e, desde então, tem enfrentado problemas no processo de regulamentação. No fim do ano passado, a Esportes da Sorte ficou de fora da lista do Ministério da Fazenda de bets autorizadas a operar no País, mas continuou atuando com base em uma licença da Loteria do Estado do Rio de Janeiro (Loterj). >

Entretanto, no dia 2 de janeiro, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), André Mendonça, derrubou, por meio de uma liminar, a decisão que garantia o direito das bets licenciadas pela Loterj a operarem em todo o País. >

Até a última sexta-feira (17), o Bahia era uma das equipes patrocinadas pela casa de apostas, mas rescindiu com o patrocinador. De acordo com o clube, o cancelamento da parceria foi feito de forma amigável, com a intenção de seguir novos caminhos. >

"O Esporte Clube Bahia SAF comunica a rescisão amigável do contrato de patrocínio com a Esportes da Sorte. O clube está explorando novas oportunidades de patrocínio master", afirmou em nota.>

Agora, o principal local da camisa tricolor está vazio, aberto a novas propostas de empresas que o ocupem. A Esportes da Sorte é patrocinadora de times como Corinthians, Grêmio, Ceará, Náutico etc. >

Veja a nota na íntegra da Esportes da Sorte:

O Grupo Esportes da Sorte entrou, na noite desta quarta-feira (22), na lista de empresas autorizadas a operar apostas de quota-fixa no Brasil através da licença da Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA/MF). A concessão tem prazo de cinco anos e contempla as duas empresas do grupo: Esportes da Sorte e Onabet.>

A outorga foi concedida após a empresa atender a todos os requisitos legais e normativos estabelecidos pela legislação e suas respectivas portarias, o que culminou em uma decisão judicial que considerou ilegal o motivo do indeferimento administrativo inicialmente proferido pela Secretaria de Prêmios e Apostas.>

O Grupo Esportes da Sorte realizou o pagamento da aludida outorga de concessão no dia 13/01/2025 e iniciou os trâmites transitórios dos sites de suas marcas para os respectivos novos domínios: www.esportesdasorte.bet.br e www.ona.bet.br.>