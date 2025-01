NA FONTE NOVA

Com elenco principal e promessa de reforços, Bahia estreia no Nordestão contra o Sampaio Corrêa

Tricolor entra em campo nesta quinta-feira (23), às 20h

Gabriel Rodrigues

Publicado em 23 de janeiro de 2025 às 07:44

Após pré-temporada na Espanha, Bahia estreará o time principal em 2025 Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

A temporada 2025 vai começar para valer no Bahia. Hoje, o tricolor enfrenta o Sampaio Corrêa, na Arena Fonte Nova, pela Copa do Nordeste, em jogo que marca a estreia do elenco principal no ano. A bola rola às 20h. >

O tricolor optou por atrasar o primeiro jogo oficial no ano para poder realizar a pré-temporada em Girona, na Espanha. O clube foi representado por uma equipe alternativa nos três primeiros compromissos no Baianão.>

O clube azul, vermelho e branco voltou ao Brasil na última segunda-feira, e ontem realizou a última atividade antes da partida. >

Assim como fez no ano passado, o técnico Rogério Ceni pretende rodar o elenco para evitar o desgaste e dar preparo físico para todos os jogadores. Existe a expectativa de que caras novas apareçam na equipe hoje. >

Todos os seis reforços contratados pelo Esquadrão estão regularizados e à disposição de Ceni. O volante Erick, os meias Michel Araújo e Rodrigo Nestor e o atacante Erick Pulga participaram do amistoso contra o time B do Girona e devem ganhar minutos na Fonte Nova.>

Já o atacante Willian José não tem presença garantida. De acordo com Ceni, o centroavante de 33 anos se apresentou abaixo fisicamente na comparação com o restante do elenco e precisará de um pouco mais de tempo para ficar disponível. >

Disputas>

Por sinal, os primeiros jogos do Bahia no ano vão ser marcados por disputas por posição. A primeira delas será no gol. Titular do Esquadrão nas duas últimas temporadas, Marcos Felipe fechou 2024 em baixa e tem a sombra de Danilo Fernandes. >

O Esquadrão conta ainda com Dênis Júnior e o jovem Gabriel, e busca no mercado um goleiro para brigar pela condição de titular. >

Já no meio-campo, a concorrência é ainda maior. São pelo menos 11 jogadores para quatro vagas. Além dos novos contratados, nomes tarimbados como Caio Alexandre, Jean Lucas, Cauly e Everton Ribeiro seguem no time. Já o volante Acevedo quer recuperar espaço após ter passado dez meses se recuperando de uma lesão no joelho em 2024. >

Disputa ainda mais concreta acontece na defesa. Com Gabriel Xavier machucado, Ramos Mingo, Rezende, Vitor Hugo e David Duarte brigam por uma vaga ao lado de Kanu. A tendência é a de que Rezende seja escalado entre os titulares. >

"Acho importante revezar e colocar esses jogadores para jogar nesse início de campeonato. A pré-temporada precisa se estender se você quiser entrar bem no Campeonato Brasileiro", avaliou Ceni.>

Busca pelo penta>

Em 2025, o Bahia busca o pentacampeonato da Copa do Nordeste. O tricolor é, ao lado do rival Vitória, o maior vencedor da competição regional, ambos com quatro títulos. >

A última vez que o tricolor levantou a "orelhuda" - como a taça do Nordestão é carinhosamente chamada -, foi em 2021, vencendo o Ceará na final, no Castelão, em Fortaleza. >

O time baiano também venceu o certame nas edições de 2001, 2002 e 2017. Sport, Ceará e Fortaleza aparecem na sequência, todos com três títulos. >