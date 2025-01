DIFÍCIL DE MARCAR

Zagueiro Gabriel Xavier, do Bahia, elege atacante mais forte do futebol brasileiro

Defensor falou sobre os rivais que mais deram trabalho

Gabriel Rodrigues

23 de janeiro de 2025

Gabriel Xavier foi um dos destaques do Bahia na temporada 2024 Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

Destaque do Bahia na última temporada, o zagueiro Gabriel Xavier elegeu os atacantes mais difíceis de marcar no futebol brasileiro. Em entrevista ao Lance!, o defensor tricolor lembrou que teve dificuldade com pelo menos dois adversários no ano passado. >

"Olha, tem dois jogadores que tenho bem marcado que deram muito trabalho. Um é o Yuri Alberto, um grande jogador, mas foi apenas um jogo contra ele. Então foi uma dificuldade, mas que acabou em 90 minutos. Agora, que joguei mais vezes esse ano, foi o Igor Jesus, do Botafogo. Jogamos com ele no Brasileirão e na Copa do Brasil. Foram quatro partidas e, se eu não me engano, acho que ele jogou todas e eu também. Então, foi a pessoa que tive mais dificuldade, pela qualidade técnica e pela força, por ser um jogador bem completo", explicou Gabriel. >

No ano passado, o Bahia levou a melhor nos confrontos com o Botafogo. Além de eliminar o alvinegro na Copa do Brasil, venceu o rival por 2x1 no primeiro turno do Brasileirão, no Rio de Janeiro, e empatou por 0x0 no segundo turno, na Fonte Nova. Igor Jesus participou de três duelos e não balançou as redes. >

Já Yuri Alberto superou Gabriel Xavier na partida entre Bahia e Corinthians, pelo segundo turno do Brasileirão. O centroavante marcou um dos gols na vitória paulista por 2x0, na Neo Química Arena. >

No duelo em São Paulo, Gabriel Xavier protagonizou uma cena inusitada com Yuri Alberto. O jogador do Bahia fez uma oração para o atacante adversário, que na época convivia com as críticas. O episódio foi contado por Yuri em um podcast. >