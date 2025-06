BRASILEIRÃO

Em busca de quebrar tabu, Bahia enfrenta Red Bull Bragantino para seguir no topo da tabela

Esquadrão encara o Massa Bruta nesta quinta-feira (12), às 19h, em Bragança Paulista, pela 12ª rodada do Brasileirão



Alan Pinheiro

Pedro Carreiro

Publicado em 12 de junho de 2025 às 06:00

Bragantino x Bahia Crédito: Letícia Martins / EC Bahia

Após confirmar a melhor campanha da primeira fase da Copa do Nordeste ao vencer o Náutico, o Bahia volta ao Campeonato Brasileiro para disputar a última partida antes da pausa para o Mundial de Clubes. Em partida válida pela 12ª rodada da Série A, o Esquadrão viaja à Bragança Paulista para enfrentar o Red Bull Bragantino na noite desta quinta-feira (12) em busca de ir para a pausa dentro do G-6. A bola rola às 19h. >

Com chances de terminar a rodada entre os seis melhores times da competição, os comandados de Rogério Ceni precisam superar a equipe paulista e, além disso, torcer por tropeços de Botafogo e Fluminense. Atualmente, o Bahia ocupa a 7ª colocação da Série A, com 18 pontos, mesma pontuação do Botafogo, 6º colocado, e dois a menos que o Fluminense, que aparece em 5º. Adversário da vez, o Massa Bruta é o 3º colocado da Série A, com 23 pontos.>

Artilheiro do Bahia no ano e cotado para iniciar como titular diante do RB Bragantino, o atacante Erick Pulga projetou um confronto de alta dificuldade. “Vai ser um jogo bastante difícil. Um adversário muito forte. Vai ser o nosso último jogo antes da pausa, mas estamos trabalhando bastante. Fizemos uma semana importante para desempenhar o melhor e conquistar mais um triunfo”, afirmou.>

Elenco do Bahia treinando em preparação para enfrentar o Bragantino 1 de 5

Sem ter uma semana livre desde o início da temporada, a decisão de mandar a equipe sub-20 contra o Confiança e uma equipe reserva diante do Náutico aumentou o tempo de descanso e preparação dos tricolores para o confronto pela primeira divisão. Contra os paulistas, o comandante tricolor encara como uma oportunidade de ir para o período de pausa com uma pontuação confortável.>

“Vencer esse jogo é importantíssimo para romper a barreira dos 20 pontos antes da parada. O Bragantino também teve tempo, joga em casa, é muito forte. Mas nosso intuito é vencer e se garantir no G-6 ao término dessa primeira fase do campeonato”, deu o recado.>

Conseguir o feito é também derrubar um tabu histórico entre as duas equipes. O Bahia nunca conseguiu vencer o Bragantino em solo paulista. Foram 17 partidas disputadas no estado de São Paulo, com sete empates e 10 triunfos do Massa Bruta. O último confronto aconteceu na 25ª rodada da Série A de 2024, quando o Tricolor foi superado por 2x1 com um gol sofrido já nos acréscimos do jogo.>

Últimos confrontos entre Bahia x Bragantino em São Paulo pela Série A 1 de 4

Levando em consideração todas as competições, Bahia e Bragantino travaram 31 duelos desde 1990. Nesse cenário, a vantagem também é dos paulistas, já que o Esquadrão venceu oito confrontos, empatou 13 vezes e foi superado em 10 oportunidades.>