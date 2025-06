TUDO PRONTO

Bahia está pronto para encarar o Bragantino; veja a provável escalação

Esquadrão encara o Massa Bruta nesta quinta-feira (12), no estádio Estádio Municipal Cicero De Souza Marques, em Bragança Paulista, às 19h

Pedro Carreiro

Publicado em 11 de junho de 2025 às 16:19

Elenco do Bahia treinando em preparação para enfrentar o Bragantino Crédito: Rafael Rodrigues / EC Bahia

O Bahia encerrou, na manhã desta quarta-feira (11), no CT Evaristo de Macedo, os preparativos para o confronto contra o Bragantino, válido pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida acontece nesta quinta-feira (12), às 19h (de Brasília), no Estádio Municipal Cicero De Souza Marques, em Bragança Paulista. >

Após poupar seus principais jogadores nos últimos dois compromissos pela Copa do Nordeste, o técnico Rogério Ceni volta a escalar força máxima no Brasileirão. No treino desta quarta, o comandante tricolor focou em atividades técnicas e finalizações na entrada da área.>

A boa notícia para o torcedor é o retorno do volante Rezende e do lateral-esquerdo Iago Borduchi, que se recuperaram de lesão e treinaram normalmente com o grupo. Ambos devem viajar com a delegação para São Paulo. Por outro lado, Erick e Kanu seguem em tratamento e estão fora da partida.>

A única dúvida na equipe titular está no setor ofensivo, com Ademir e Cauly disputando uma vaga entre os 11 iniciais. A provável escalação do Bahia tem: Marcos Felipe; Gilberto, David Duarte, Gabriel Xavier (Ramos Mingo) e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Ademir (ou Cauly), Erick Pulga e Willian José.>