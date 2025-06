FUTURO NO PEIXE

Neymar comenta possível renovação com o Santos: 'quero morrer ali'

Atacante reforça desejo de permanecer no clube e se diz confiante em acordo



Pedro Carreiro

Estadão

Publicado em 11 de junho de 2025 às 15:57

Neymar Crédito: Raul Baretta/Santos FC

Em processo de negociação para renovar com o Santos, Neymar afirmou na ultima terça-feira (10) que está confiante em um novo acordo com o clube. O atacante só tem contrato até o fim de junho, mas o desejo do Peixe é que ele renove até a Copa do Muno de 2026.>

Neymar mostrou otimismo quanto a um final feliz na atual negociação ao ser questionado antes de um evento promovido por seu instituto, em São Paulo. "De 0 a 10, é 7", afirmou o jogador, ao ser perguntado pelo canal Bandsports sobre as chances de permanecer na equipe santista. >

Ele também se declarou ao clube e disse que pretende "morrer" no Santos. "Minha história com o Santos nunca vai desgrudar. Eu nasci no Santos e quero morrer ali. É a minha casa, é o meu time do coração e estou fazendo tudo o que posso para ajudar o Santos, de todas as formas, dentro e fora de campo. Infelizmente, hoje, eu ajudo mais fora do que dentro de campo. E não era esse o objetivo", afirmou.>

O jogador se refere aos novos contratos de patrocínio que o Santos fechou desde sua chegada ao clube no início do ano. Ao mesmo tempo, o pai do atleta buscou investidores para renovar a estrutura do CT Rei Pelé para as atividades das categorias de base e do futebol feminino.>

"Eu vim aqui para me recuperar e recuperar a felicidade, voltar a jogar. Sabia que iria enfrentar muitas lesões e estou nesse processo. Estou readaptando meu corpo e me esforçando ao máximo para voltar ao meu melhor. Porque eu quero, e não é porque as pessoas estão falando. Eu não preciso provar nada para ninguém. Eu quero fazer porque eu amo jogar futebol. Estou em busca disso Estou muito feliz no Santos hoje, o Santos é minha casa", declarou.>

O evento do instituto aconteceu quase ao mesmo tempo da partida entre a seleção brasileira e o Paraguai, também em São Paulo, pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026. Antes do início do evento, Neymar afirmou que esperava estar em campo na Neo Química Arena ao invés de estar no evento de gala.>