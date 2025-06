NA JUSTIÇA

Craque do Barça depõe contra ex-empresário acusado de extorsão e chantagem

Conflito entre Robert Lewandowski e Cezary Kucharski envolve gravações, suspeita de lavagem de dinheiro e possível fraude fiscal

Robert Lewandowski, atacante do Barcelona, precisou interromper suas férias para comparecer ao Tribunal Distrital de Varsóvia nesta quarta-feira (11). Ele prestou depoimento pela primeira vez no processo que move contra seu ex-empresário, Cezary Kucharski, acusado de extorsão e chantagem. >

No tribunal, foi o primeiro reencontro entre Lewandowski e Kucharski desde janeiro de 2020. Segundo o atacante, tudo começou com uma discussão ocorrida há cinco anos em um restaurante em Varsóvia. Ele afirma que o ex-empresário tentou chantageá-lo, exigindo 20 milhões de euros (cerca de R$ 126 milhões) para não divulgar informações comprometedoras que poderiam prejudicar sua imagem. Além disso, o jogador acusa Kucharski de envolvimento em lavagem de dinheiro.>

O julgamento, que já se arrasta há cerca de três anos, contará com novas testemunhas na próxima semana, incluindo Anna Lewandowska, esposa do atleta. De acordo com o jornal polonês Sport.pl, o tribunal já recebeu gravações de áudio fornecidas por ambas as partes, totalizando mais de três horas de conversas registradas antes e durante o encontro no restaurante.>