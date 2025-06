TABU LONGO

Vitória não vence o Cruzeiro em casa pela Série A há mais de 20 anos; relembre os últimos duelos

Leão da Barra vai tentar quebrar o tabu contra a Raposa nesta quinta-feira (12)

Pedro Carreiro

Publicado em 11 de junho de 2025 às 08:21

Vitória x Cruzeiro Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

O Vitória enfrenta o Cruzeiro nesta quinta-feira (12), no Barradão, às 19h, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe rubro-negra busca a vitória para não entrar na pausa para o Mundial de Clubes na zona de rebaixamento. No entanto, para alcançar esse objetivo, o Leão da Barra terá que superar não apenas um histórico bastante desfavorável contra a Raposa, mas também um tabu que já dura mais de 20 anos. >

Ao longo da história, Vitória e Cruzeiro se enfrentaram 53 vezes, com ampla vantagem para o time mineiro: foram 32 vitórias da Raposa (60%), 11 empates (21%) e apenas 10 triunfos do rubro-negro baiano (19%). Considerando apenas os confrontos pela Série A, o cenário segue semelhante: 23 vitórias do Cruzeiro (57%), 10 empates (25%) e 7 do Vitória (18%).>

Jogando em Salvador, o equilíbrio é um pouco maior. No total, são 8 vitórias do Vitória (32%), 7 empates (28%) e 10 vitórias do Cruzeiro (40%). Contando apenas os jogos pela elite do futebol nacional, o retrospecto aponta 5 vitórias do Leão (26%), 7 empates (37%) e 7 vitórias celestes (37%).>

Apesar disso, o Vitória não tem conseguido fazer valer o mando de campo nos duelos recentes contra o Cruzeiro. A equipe venceu apenas um dos últimos 10 confrontos entre os clubes, um 3 a 0 na Série B de 2021. Já pela Série A, o Leão não derrota a Raposa desde 2004, quando venceu por 3 a 2, com gols de Obina, Du Bala e Edílson Capetinha.>